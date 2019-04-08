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Футбольные фанаты разгромили вагоны поезда Львов-Запорожье

Новости » Происшествия    08.04.2019 - 16:00
Футбольные фанаты разгромили вагоны поезда Львов-Запорожье
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, хулиганы разбивали окна и выбрасывали из поезда матрасы

Болельщики ФК "Карпаты" 6 апреля 2019 года испортили три вагона поезда № 120 сообщением Львов-Запорожье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Сообщается, что виновниками беспорядка оказались 250 футбольных болельщиков, которые зашли по станции Львов. Они испортили оборудование 4, 5 и 6 вагонов в поезде - разбили стекла в окнах и тамбурах вагонов (всего 12 окон), выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и три огнетушителя.

 

 

Опубліковано Татьяною Ткаченко Неділя, 7 квітня 2019 р.

Теперь вагоны требуют существенного ремонта и поэтому временно выведены из обращения.

Правоохранителей вызвали почти на каждую станцию по ходу следования поезда, но ни один из представителей Нацполиции, которые приезжали на вызовы, не предпринял мер для урегулирования ситуации и усмирения хулиганов.

"Укрзализныця" в очередной раз обратилась в МВД с просьбой о сопровождение пассажирских поездов сотрудниками полиции или Национальной гвардии для обеспечения соблюдения общественного порядка.

РБК-Украина писало, что после футбольного матча в Харькове 7 апреля полиция открыла два уголовных производства по статье 309 Уголовного кодекса Украины - незаконное изготовление, хранение наркотиков без цели сбыта

Ранее сообщалось, что в Киеве на Выдубичах перевернулись несколько грузовых вагонов. В результате инцидента пострадавших нет, вагоны были загружены щебнем.

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