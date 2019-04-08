Экс-бойца "Торнадо" приговорили к пожизненному заключению

Фото: Александр Пугачев (УНИАН)

Пугачева приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества

Кировский районный суд Днепра вынес приговор бывшему бойцу расформированного подразделения "Торнадо" Александру Пугачеву: его приговорили к пожизненному заключению за убийство двоих патрульных полицейских в Днепре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера Национальной полиции Ярослав Тракало.

Спикер Нацполиции сообщил, что суд признал подозреваемого виновным по всем пунктам обвинения.

Фото: заседание суда

"Пугачеву объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности, и по ч. 2 ст. 115 УК - умышленное убийство. С тех пор прошло 2,6 года. Сегодня Кировский районный суд Днепра признал подозреваемого виновным по всем пунктам обвинения и полностью удовлетворил требования стороны обвинения. Приговор - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - отметил Тракало.

Отметим, 25 сентября 2016 года в Днепре, остановив автомобиль, который проехал на запрещающий сигнал светофора, в перестрелке с преступником погиб сотрудник патрульной полиции Артем Кутушев. Его напарница Ольга Макаренко от полученного огнестрельного ранения скончалась на операционном столе.

"В тот же день стрелка, которым оказался разыскиваемый по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений уроженец Тамбовской области РФ и бывший боец ​​роты спецназначения "Торнадо" Александр Пугачев, полиция задержала в больнице им. Мечникова", - напомнил Тракало.

Как писало РБК-Украина, в январе 2017 года следствие направило в суд дело об убийстве патрульных в Днепре в сентябре 2016 года.