Порошенко ждет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава фракции БПП заявил, что Порошенко готов к проведению дебатов

Председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что действующий президент Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля. Об этом он сказал на согласительном совете Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Герасимов заверил, что Порошенко готов к проведению дебатов.

"Кстати, Петр Порошенко ждет Зеленского на дебаты по сути и 14 апреля, и 19 апреля. Как говорится, "стадион, так стадион", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что дебаты с Петром Порошенко состоятся 19 апреля. Он отметил, что дебаты состоятся 19 апреля на НСК "Олимийский" накануне второго тура выборов.

"19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу ему задать любой вопрос. Например, когда начнутся посадки, почему Свинарчук не за решеткой", - заявил Зеленский. Он также предложил своим избирателям помочь ему выбрать вопросы, которые он задаст Порошенко на дебатах.

Как писало РБК-Украина ранее, Порошенко назвал дату и время проведения дебатов с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский". По словам Порошенко, дебаты между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийском" должны состояться 14 апреля 2019 года.

Так же в штабе Петра Порошенко считают, что проведение дебатов необходимо для президентской команды с технологической стороны. В команде действующего президента убеждены, что дебаты станут для Зеленского выходом в некомфортную для него среду серьезных политических тем.