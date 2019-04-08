Порошенко отстранил главу Одесской ОГА

Фото: Максим Степанов (УНИАН)

Максима Степанова отстранили с должности главы Одесской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко отстранил главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Также сообщается, что другим указом Порошенко назначил временно исполняющим обязанности главы Одесской ОГА Сергея Паращенко. Отметим, ранее Паращенко представлял интересы БПП в Одесском областном совете.

Отметим, вчера источники РБК-Украина в администрации президента сообщили, что Порошенко принял решение уволить Степанова. Предполагалось, что распоряжение могло быть опубликовано в среду после заседания Кабинета министров, который подал бы соответствующее представление, так как президент не может уволить главу ОГА без решения правительства.

Кроме того, в материале "Работа над ошибками: как Петр Порошенко готовится ко второму туру президентских выборов" РБК-Украина писало, что ожидается увольнение главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева. На его отставке и привлечении к ответственности уже несколько месяцев настаивают активисты и родственники убитой активистки Екатерины Гандзюк.