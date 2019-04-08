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Коломойский хочет компенсации за ПриватБанк

Новости » Экономика    08.04.2019 - 10:34
Коломойский хочет компенсации за ПриватБанк
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойскому не нужен "ПриватБанк", хочет получить 2 млрд долларов

Бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский хотел бы получить компенсацию за капитал, который якобы находился в банке на момент его национализации в декабре 2016 года. Об этом он сказал в интервью изданию "Экономическая правда".

Коломойский заявил, что намерен в судах доказать, что национализация была проведена незаконно, после чему ему будет положена компенсация "в том или ином виде".

"Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе "ПриватБанк"? Пусть оставляют. Мне не нужен "ПриватБанк". Но там лежало 2 млрд долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", - сказал он.

Коломойский считает, что акционеров банка ограбили, и назвал тех, кто, по его мнению, это сделал: президент Петр Порошенко, экс-глава Минфина Александр Данилюк, бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева и замглавы НБУ Екатерина Рожкова. Он также заявил, что к национализации "подстрекал" Международный валютный фонд.

Отметим, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно.

Напомним, издание The Daily Beast сообщило о том, что ФБР США расследует возможные финансовые преступления со стороны Игоря Коломойского, в т.ч. отмывание денег. 

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