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Кучма объяснил позицию по запрету ответного огня на Донбассе

Новости » Общество    06.06.2019 - 17:11
Кучма объяснил позицию по запрету ответного огня на Донбассе
Фото: Леонид Кучма (Виталий Носач/РБК-Украина)

ТКГ вчера договорилась разработать новый механизм перемирия на Донбассе

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма объяснил позицию по запрету ответного огня на Донбассе. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что ни разу режим прекращения огня на Донбассе не придерживался.

"Что касается режима тишины, каждый раз, когда принималось решение о режиме тишины, решалось с такого-то числа перестать стрелять. Вы знаете, что ни разу этот режим тишины не происходил. Поэтому мы вчера договорились, что до 19 числа группа безопасности должна подготовить документ с мерами, защитными механизмами, что надо делать, чтобы этот режим был", - заявил Кучма.

По его словам, представители так называемых Луганской и Донецкой "народных республик" поставили подписи под документом о прекращении огня.

"То есть движение двухстороннее. Не только мы сказали, что мы прекращаем такие-то действия, но и та сторона расписалась под этим документом, условно говоря, вы знаете одну проблему - провокационные обстрелы, когда заезжает какая-то установка в детский сад или населенный пункт и ведет обстрел нашей территории. Мы можем давать ответ? Ответ всегда давать нужно, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет населенных пунктов. Мы должны придерживаться в этом плане... не дай бог, когда гибнут люди. Давайте не искажать ситуацию", - заявил Кучма.

Напомним, представители Трехсторонней контактной группы на своем заседании 5 июня в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. По его словам, рабочая группа по вопросам безопасности до 19 июня должна разработать новый механизм. Стороны договорились о разведении сил у Станицы Луганской. В течение семи дней на этом участке должен наступить режим тишины.

 

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