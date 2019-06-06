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Парламент провалил отставку Климкина

Новости » Политика    06.06.2019 - 13:04
Парламент провалил отставку Климкина
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы не одобрили соответствующее постановление

Верховная рада Украины не поддержала отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, передает корреспондент РБК-Украина.

На голосование поставили два проекта постановлений об увольнении Климкина, однако они не получили поддержку в зале. За проекты голосовали менее 150 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Напомним, вчера профильный комитет Верховной рады утвердил заключение по президентскому проекту постановления об отставке Климкина. Отмечалось, что проект постановления об увольнении Климкина с должности главы МИД передадут на рассмотрение Рады.

При этом глава комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко анонсировала, что позже будет зарегистрирован комитетский проект постановления об увольнении Климкина, так как было подано соответствующее заявление в парламент.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины. В частности, Зеленский просил уволить Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака - с должности министра обороны. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности главы СБУ.

Добавим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке еще 17 мая.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины Павел КлимкинотставкаВерховная Рада
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