Отстраненный после гибели ребенка генерал возглавил полицию в ООС

Фото: Дмитрий Ценов (Дмитрий Ценов/Facebook)

Ранее Ценов обратился к руководству с просьбой отправить его в горячую точку на Донбассе

Национальная полиция назначила бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, которого отстранили в связи с убийством ребенка, главой полицейских в составе операции Объединенных сил (ООС). Об этом написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Ранее Ценов обратился к руководству с просьбой отправить его в горячую точку на Донбассе.

"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сирскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова. В составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Национальной полиции Украины. Основная задача - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечения общественного порядка", - отметил он.

Напомним, Ценов просил отправить его в горячую точку на Донбассе после убийства ребенка полицейскими в Переяслав-Хмельницком. Впоследствии в Министерстве внутренних дел заявили, что руководство МВД и Нацполиции заявление Ценова поддержало.

РБК-Украина писало, что руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области также отстранили от исполнения служебных обязанностей после смерти 5-летнего мальчика.

Как известно, 1 мая двое пьяных полицейских решили пострелять по металическим банкам возле детской площадки. В результате, одна из пуль попала в 5-летнего ребенка, который умер через день в больнице. В связи с этим по Украине прошла волна протестов с требование расследования убийства ребенка и оставки главы МВД Арсена Авакова.