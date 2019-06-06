ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Отстраненный после гибели ребенка генерал возглавил полицию в ООС

Новости » Общество    06.06.2019 - 10:54
Отстраненный после гибели ребенка генерал возглавил полицию в ООС
Фото: Дмитрий Ценов (Дмитрий Ценов/Facebook)

Ранее Ценов обратился к руководству с просьбой отправить его в горячую точку на Донбассе

Национальная полиция назначила бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, которого отстранили в связи с убийством ребенка, главой полицейских в составе операции Объединенных сил (ООС). Об этом написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Ранее Ценов обратился к руководству с просьбой отправить его в горячую точку на Донбассе.

"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сирскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова. В составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Национальной полиции Украины. Основная задача - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечения общественного порядка", - отметил он.

Напомним, Ценов просил отправить его в горячую точку на Донбассе после убийства ребенка полицейскими в Переяслав-Хмельницком. Впоследствии в Министерстве внутренних дел заявили, что руководство МВД и Нацполиции заявление Ценова поддержало.

РБК-Украина писало, что руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области также отстранили от исполнения служебных обязанностей после смерти 5-летнего мальчика.

Как известно, 1 мая двое пьяных полицейских решили пострелять по металическим банкам возле детской площадки. В результате, одна из пуль попала в 5-летнего ребенка, который умер через день в больнице. В связи с этим по Украине прошла волна протестов с требование расследования убийства ребенка и оставки главы МВД Арсена Авакова.

В ГПУ раскритиковали действия ГБР при расследовании убийства ребенка Убийство ребенка: ГБР собрало только показания свидетелей об опьянении полицейских
Новости Украины полицияпреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь