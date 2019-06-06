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Рада отказалась увольнять Полторака и Грицака

Новости » Политика    06.06.2019 - 13:43
Рада отказалась увольнять Полторака и Грицака
Фото: Василий Грицак и Степан Полторак (УНИАН)

Нардепы не поддержали соответствующий проект постановления

Верховная рада Украины отказалась увольнять министра обороны Украины Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, предложение уволить Полторака поддержали лишь 67 народных депутатов, а Грицака - 78 депутатов ВР при 226 минимально необходимых. 

Как писало РБК-Украина ранее, комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Полторака.

Так, в ходе инаугурации Зеленский заявил о необходимости отставки генпрокурора Юрия Луценко, главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. После этого министр обороны подал рапорт об увольнении.

Отметим также, комитет Рады по нацбезопасности в среду принял решение передать на усмотрение сессионного зала парламента проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Грицака с должности главы СБУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака - с должности министра обороны. Третье представление касалось увольнения Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины ПолторакВерховная Рада
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