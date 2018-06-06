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Итоги дня: 6 июня

НовостиПрочее    06.06.2018 - 18:54

КСУ одобрил снятие депутатской неприкосновенности

Конституционный суд Украины (КСУ) одобрил законопроект №6773, которым предложено отменить депутатскую неприкосновенность. Об этом сообщил народный депутат Украины Мустафа Найем. Решение о снятии депутатской неприкосновенности было принято большинством голосов на закрытом заседании. В Раде подтвердили решение КСУ об ограничении депутатской неприкосновенности
 

Здоровье голодающего Сенцова стремительно ухудшается

Состояние здоровья незаконно осужденного в Российской Федерации (РФ)  украинского режиссера Олега Сенцова после трех недель бессрочной голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных Кремля стремительно ухудшается. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе. "Состояние здоровья Сенцова в настоящее время оставляет желать лучшего. Врач колонии действительно обеспокоен и сказал, что как он полагает на этой неделе будет решаться вопрос о принудительном кормлении, через капельницу в нос", - сказала она.
 

Кабмин внес в Раду представление на увольнение Данилюка

Кабинет министров Украины внес в парламент представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. Ранее глава правительства Владимир Гройсман подписал представление в Верховную раду Украины на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов. Министр финансов отреагировал на представление о его увольнении. 

 

Пожар в Чернобыльской зоне: фото и видео

Как сообщают в ГС ЧС в Киевской области, по состоянию на 14:00 в Чернобыльской зоне отчуждения продолжились мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 2 га. Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы. ГС ЧС в Киевской области обнародовали свежие фото и видео тушения пожара в Чернобыльской зоне.

 

Журналисты прокомментировали свое присутствие в "расстрельном списке"

Журналисты отреагировали на свои имена в "расстрельном списке" СБУ, который был обнародован накануне. В нем находятся имена 47 журналистов и блогеров, которым может грозить опасность. Читайте комментарии фигурантов списка.

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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