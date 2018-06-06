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Здоровье голодающего Сенцова стремительно ухудшается, - адвокат

НовостиПолитика    06.06.2018 - 12:23
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

На этой неделе будет принято решение о принудительном кормлении голодающего

Состояние здоровья незаконно осужденного в Российской Федерации (РФ)  украинского режиссера Олега Сенцова после трех недель бессрочной голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных Кремля стремительно ухудшается. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила адвокат Ольга Динзе, передает ZN.ua.

"Состояние здоровья Сенцова в настоящее время оставляет желать лучшего. Врач колонии действительно обеспокоен и сказал, что как он полагает на этой неделе будет решаться вопрос о принудительном кормлении, через капельницу в нос", - сказала Динзе.

Она добавила, что сравнительно недавно Сенцова обследовали в гражданской больнице, куда его специально вывозили, что является большой редкостью для колонии. Сейчас в учреждении серьезно опасаются смерти Сенцова.

Напомним, ранее журналистка и двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что в вопросе освобождения политзаключенного надеется на поддержку президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Сестра Сенцова надеется на поддержку Трампа и Меркель в освобождении политзаключенного Сенцов написал письмо лидерам стран G7
Теги публикации: голодовка, Олег Сенцов, агрессия РФ, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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