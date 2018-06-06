Здоровье голодающего Сенцова стремительно ухудшается, - адвокат

На этой неделе будет принято решение о принудительном кормлении голодающего

Состояние здоровья незаконно осужденного в Российской Федерации (РФ) украинского режиссера Олега Сенцова после трех недель бессрочной голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных Кремля стремительно ухудшается. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила адвокат Ольга Динзе, передает ZN.ua.

"Состояние здоровья Сенцова в настоящее время оставляет желать лучшего. Врач колонии действительно обеспокоен и сказал, что как он полагает на этой неделе будет решаться вопрос о принудительном кормлении, через капельницу в нос", - сказала Динзе.

Она добавила, что сравнительно недавно Сенцова обследовали в гражданской больнице, куда его специально вывозили, что является большой редкостью для колонии. Сейчас в учреждении серьезно опасаются смерти Сенцова.

Напомним, ранее журналистка и двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что в вопросе освобождения политзаключенного надеется на поддержку президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель.