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Кабмин внес в Раду представление на увольнение Данилюка

НовостиПолитика    06.06.2018 - 13:51
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

На данный момент текст постановления отсутствует на сайте парламента

Кабинет министров Украины внес в парламент представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Так, в Раде зарегистрирован проект постановления №8433 "Об увольнении Данилюка А.А. с должности министра финансов Украины".

На данный момент текст постановления отсутствует на сайте парламента. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, глава правительства Владимир Гройсман подписал представление в Верховную раду Украины на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов. "Подписал представление в Верховную раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка", - написал премьер.

По его словам, Данилюк "после спровоцированного им конфликта на заседании правительства позволил себе действия, которые несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров".

Гройсман подписал представление в ВР на увольнение Данилюка БПП пока не приглашала Данилюка на заседание по его возможному увольнению
Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Александр Данилюк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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