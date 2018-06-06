Кабмин внес в Раду представление на увольнение Данилюка

На данный момент текст постановления отсутствует на сайте парламента

Кабинет министров Украины внес в парламент представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Так, в Раде зарегистрирован проект постановления №8433 "Об увольнении Данилюка А.А. с должности министра финансов Украины".

На данный момент текст постановления отсутствует на сайте парламента. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, глава правительства Владимир Гройсман подписал представление в Верховную раду Украины на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов. "Подписал представление в Верховную раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка", - написал премьер.

По его словам, Данилюк "после спровоцированного им конфликта на заседании правительства позволил себе действия, которые несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров".