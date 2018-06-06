В Раде подтвердили решение КСУ об ограничении депутатской неприкосновенности

Решение об отмене неприкосновенности нардепов было сегодня на повестке дня в КСУ

В Верховной раде Украины подтвердили подтвердили информациюо том, что сегодня, 6 июня, Конституционный суд Украины (КСУ) принял решение об огнаричении депутатской неприкосновенности. Об этом сообщили корреспонденту РБК-Украина в пресс-службе спикера парламента Андрея Парубия.

"Да, Конституционный суд принял законопроет №6773, которым предлагается внести изменения в Конституцию в части депутатской неприкосновенности", - сказали в пресс-службе ВР.

В КСУ подтвердили, что вопрос об отмене депутатской неприкосновенности был в повестке дня.

"На повестке дня данный вопрос стоит", - сообщили в пресс-службе КСУ.

Народный депутат Мустафа Найем сообщил, что Конституционный суд признал отмену депутатской неприкосновенности соответствующей Конституции.

"Решение касается депутатской версии законопроекта №6773, который позволяет ограничить депутатскую неприкосновенность уже сейчас, на этой сессии парламента. Конституционный суд также планирует рассмотреть президентский законопроект №7203, которым предлагается ограничить неприкосновенность с 1 января 2020 года. Теперь решение за парламентом. Для исторического решения нужно 300 голосов", - написал нардеп в facebook.

Напомним, ранее народный депутат Украины Мустафа Найем в Twitter сообщил, что Конституционный суд Украины одобрил законопроект, которым предложено отменить депутатскую неприкосновенность.

Известно, что решение было принято большинством голосов на закрытом заседании в среду, 6 июня.

Добавим, что в апреле 2018 года КСУ сообщил, что начал рассматривать законопроект об отмене неприкосновенности депутатов Верховной рады Украины на предмет соответствия Конституции Украины.