Підсумки дня: 6 червня

КСУ схвалив зняття депутатської недоторканності



Конституційний суд України (КСУ) схвалив законопроект №6773, яким запропоновано скасувати депутатську недоторканність. Про це повідомив народний депутат України Мустафа Найєм. Рішення про зняття депутатської недоторканності було ухвалене більшістю голосів на закритому засіданні. У Раді підтвердили рішення КСУ про обмеження депутатської недоторканності



Здоров'я голодуючого Сенцова стрімко погіршується



Стан здоров'я незаконно засудженого в Російській Федерації (РФ) українського режисера Олега Сенцова після трьох тижнів безстрокового голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів Кремля стрімко погіршується. Про це на прес-конференції в Києві повідомила адвокат Ольга Дінз. "Стан здоров'я Сенцова в даний час залишає бажати кращого. Лікар колонії дійсно стурбований і сказав, що він вважає на цьому тижні буде вирішуватися питання про примусове годування, через крапельницю в ніс", - сказала вона.



Кабмін вніс до Ради подання на звільнення Данилюка



Кабінет міністрів України вніс до парламенту подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка. Про це свідчать дані на сайті Верховної ради. Раніше Володимир Гройсман підписав подання до Верховної ради України на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. Міністр фінансів відреагував на подання про його звільнення.



Пожежа у Чорнобильській зоні: фото і відео



Як повідомляють в ДС НС в Київській області, станом на 14:00 в Чорнобильській зоні відчуження тривали заходи з ліквідації окремих осередків пожежі на загальній площі близько 2 га. Радіаційний фон в містах Київ, Чорнобиль і на промисловому майданчику ЧАЕС знаходиться в межах норми. ДС НС в Київській області оприлюднили свіжі фото і відео гасіння пожежі в Чорнобильській зоні.



Журналісти прокоментували свою присутність в "розстрільному списку"



Журналісти відреагували на свої імена в "розстрільному списку" СБУ, який був оприлюднений напередодні. У ньому знаходяться імена журналістів і 47 блогерів, яким може загрожувати небезпека. Читайте коментарі фігурантів списка.