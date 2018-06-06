КСУ одобрил снятие депутатской неприкосновенности, - нардеп

Решение о снятии депутатской неприкосновенности было принято большинством голосов на закрытом заседании
Конституционный суд Украины (КСУ) одобрил законопроект №6773, которым предложено отменить депутатскую неприкосновенность. Об этом сообщил народный депутат Украины Мустафа Найем в Twitter.
"Конституционный суд Украины принял решение Верховной рады об отмене депутатской неприкосновенности", - написал Найем.
Фото: сообщение Найема о решениии КСУ
Решение было принято большинством голосов на закрытом заседании в среду, 6 июня.
Напомним, в апреле 2018 Конституционный суд Украины заявил, что начал рассматривать законопроект об отмене неприкосновенности депутатов Верховной рады Украины на предмет соответствия Конституции Украины.
Отметим, что по словам первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам Регламента и организации работы ВР Пала Пинзеника, в Верховную раду Украины уже поступало около десятка представлений от Генеральной прокуратуры относительно снятия неприкосновенности с народных депутатов.