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Данилюк заявил о давлении на него

НовостиПолитика    06.06.2018 - 14:28
Фото: Александр Данилюк (КМУ)
Фото: Александр Данилюк (КМУ)

Министр финансов отреагировал на представление о его увольнении

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил об оказываемом на него "колоссальном" давлении, не уточнив, со стороны кого оно оказывается. Об этом Данилюк написал на своей странице в Facebook.

 

Протягом року на мене чиниться колосальний тиск. Від мене вимагають підтримати програму «Субвенції на...

Опубліковано Олександром Данилюком 6 червня 2018 р.

По словам министра, от него требуют поддержать программу финансирования развития регионов. По мнению Данилюка, суть программы заключается в фактическом финансировании проектов депутатов-мажоритарщиков, что он считает коррупцией.

"В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык это - раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция, в народе – "гречка", - написал министр.

Он отметил, что у него есть два пути, или уйти в отставку, или "стать соучастником торговли страной" и потребовал предоставить ему слово с трибуны парламента, согласно регламенту, перед тем, как нардепы будут голосовать его увольнение

"Сегодня кульминационный момент. Меня поставили перед выбором - уйти или стать соучастником. Я страной не торгую. Требую жесткого соблюдения регламента - предоставить мне слово с трибуны парламента перед голосованием", - заявил министр финансов.

Напомним, сегодня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду об увольнении министра финансов Александра Данилюка.

Кабмин внес в Раду представление на увольнение Данилюка В Раде достаточно голосов за отставку Данилюка, - нардеп
Теги публикации: Александр Данилюк, заявление, отставка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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