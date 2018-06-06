Данилюк заявил о давлении на него

Министр финансов отреагировал на представление о его увольнении

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил об оказываемом на него "колоссальном" давлении, не уточнив, со стороны кого оно оказывается. Об этом Данилюк написал на своей странице в Facebook.

Протягом року на мене чиниться колосальний тиск. Від мене вимагають підтримати програму «Субвенції на... Опубліковано Олександром Данилюком 6 червня 2018 р.

По словам министра, от него требуют поддержать программу финансирования развития регионов. По мнению Данилюка, суть программы заключается в фактическом финансировании проектов депутатов-мажоритарщиков, что он считает коррупцией.

"В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык это - раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция, в народе – "гречка", - написал министр.

Он отметил, что у него есть два пути, или уйти в отставку, или "стать соучастником торговли страной" и потребовал предоставить ему слово с трибуны парламента, согласно регламенту, перед тем, как нардепы будут голосовать его увольнение

"Сегодня кульминационный момент. Меня поставили перед выбором - уйти или стать соучастником. Я страной не торгую. Требую жесткого соблюдения регламента - предоставить мне слово с трибуны парламента перед голосованием", - заявил министр финансов.

Напомним, сегодня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду об увольнении министра финансов Александра Данилюка.