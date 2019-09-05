Итоги дня: 5 сентября

Коллаж РБК-Украина
Цемах освобожден из-под стражи, Путин сделал заявление по обмену и другие новости
- Решение по обмену пленными между Россией и Украиной будет объявлено совместно, оно ожидается в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин
- Киевский апелляционный суд 5 сентября выпустил из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха под личное обязательство
- В Киеве, в четверг, 5 сентября, во время акции в поддержку закрытия телеканала NewsOne, сотрудники правоохранительных органов задержали известного блогера, журналиста, активиста и одного создателей партии "Демократична сокира" Юрия Гудыменко (видео)
- Президент Украины Владимир Зеленский объяснил вето законопроектов о химической кастрации педофилов, государственной поддержке "Пласта" и об ответственности за нарушения при закупке в оборонной сфере
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- Владимир Зеленский пошутил над Андреем Богданом на открытии Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который начал свою работу 5 сентября. "Ты видишь, пан Богдан? Мы не можем переехать. А люди за один месяц делают ремонт" (видео)
- Кейт Миддлтон давно не радовала поклонников своими стильными выходами. Наконец ей представилась такая возможность. В этом году принцесса Шарлотта впервые отправилась в школу (фото)
- Погода в Украине в ближайшие несколько дней воцарится совершенно осенняя – температура воздуха начнет опускаться, а большинство областей накроет дождями и грозами