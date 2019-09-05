Сенцова могут обменять на Цемаха

Фото: Олег Сенцов (facebook.com/khrystyna.morozova)

Украина и Россия в самое ближайшее время могут осуществить обмен осужденными и задержанными лицами

Украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно осужден в Российской Федерации, могут обменять на бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, Украина и Россия в самое ближайшее время могут осуществить обмен осужденными и задержанными лицами. Сигналом к активизации процесса и стало освобождение Цемаха.

Выдача Российской Федерации Цемаха, которого в Украине считают причастным к крушению малайзийского "Боинга" в 2014 году, была условием включения в обменный фонд режиссера Олега Сенцова.

Сразу после того, как появилась новость об освобождении Цемаха, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену "близки к финализации".

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что процесс обмена пленными может начаться до конца этой недели. В частности, источники называют 7 сентября вероятной датой большого обмена.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня Киевский апелляционный отпустил из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха, которого называют свидетелем по делу о катастрофе MH17. До этого в СМИ появилась информация, что его также могут готовить на обмен. Обвинение данную информацию не комментирует.