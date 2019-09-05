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Підсумки дня: 5 вересня

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Колаж РБК-Україна

Цемаха звільнили з-під варти, Путін зробив заяву щодо обміну та інші новини

Раді пропонують скасувати держфінансування партій, які програли вибори Росія виплатила борг Раді Європи
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