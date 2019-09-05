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Новая монета номиналом 5 грн может появиться этой осенью

Новости » Финансы    05.09.2019 - 16:47
Новая монета номиналом 5 грн может появиться этой осенью
Фото: монета 5 грн (пресс-служба НБУ)

Нацбанк планирует отчеканить 100 млн штук монет номиналом 5 и 10 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) может ввести в обращение монету номиналом 5 грн осенью 2019 года. Об этом журналистам сказал глава НБУ Яков Смолий.

Глава НБУ не уточнил конкретной даты, когда монета будет введена в обращение. "Сейчас я не готов сказать, когда выпуск 5 гривен, но думаю, это ожидается осенью", - сообщил Смолий.

Отметим, глава Национального банка Яков Смолий в конце июня 2019 года заявил, что в 2019 году НБУ вводит в обращение монету номиналом 5 гривен, в 2020 году - 10 гривен. Смолий напомнил, что НБУ презентовал монетный ряд в прошлом году, когда вводили в обращение монеты 1 и 2 гривны.

В январе 2019 года глава НБУ Яков Смолий сообщил о том, что Национальный банк в текущем году отчеканит 100 млн штук монет номиналом 5 и 10 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, изъятие монет 1, 2 и 5 копеек из наличного обращения запланировано с 1 октября 2019 года. До 30 сентября 2022 года монеты можно обменивать в Национальном банке и в уполномоченных банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Райфайзенбанк Аваль. С 1 октября 2022 года монеты 1, 2 и 5 копеек можно будет только коллекционировать.

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