Россия и Украина совместно объявят решение по обмену, - Путин

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин отметил, что у Москвы "особая позиция" по некоторым украинским заключенным

Решение по обмену пленными между Россией и Украиной будет объявлено совместно, решение ожидается в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передают российские СМИ.

В частности, Путин, обсуждая тему обмена пленными, прокомментировал вопрос украинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка и заявил, что в отношении них у Москвы "особая позиция".

"Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что обмен пленными с Украиной будет достаточно крупным и масштабным.

"Исходя из соображения гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно", - отметил российский президент.

Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что диалог между обеими странами неизбежно нормализуется. Он также назвал россиян и украинцев одним народом и возложил ответственность за отношения между странами на новые украинские власти.