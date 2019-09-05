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Итоги дня: 5 сентября

Новости » Прочее    05.09.2019 - 18:15

Итоги дня: 5 сентябряКоллаж РБК-Украина

Цемах освобожден из-под стражи, Путин сделал заявление по обмену и другие новости

  • Решение по обмену пленными между Россией и Украиной будет объявлено совместно, оно ожидается в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин
  • Киевский апелляционный суд 5 сентября выпустил из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха под личное обязательство
  • В Киеве, в четверг, 5 сентября, во время акции в поддержку закрытия телеканала NewsOne, сотрудники правоохранительных органов задержали известного блогера, журналиста, активиста и одного создателей партии "Демократична сокира" Юрия Гудыменко (видео)
  • Президент Украины Владимир Зеленский объяснил вето законопроектов о химической кастрации педофилов, государственной поддержке "Пласта" и об ответственности за нарушения при закупке в оборонной сфере
  • Национальный банк Украины (НБУ) может ввести в обращение монету номиналом 5 грн осенью 2019 года (фото)
  • Владимир Зеленский пошутил над Андреем Богданом на открытии Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который начал свою работу 5 сентября. "Ты видишь, пан Богдан? Мы не можем переехать. А люди за один месяц делают ремонт" (видео)
  • Кейт Миддлтон давно не радовала поклонников своими стильными выходами. Наконец ей представилась такая возможность. В этом году принцесса Шарлотта впервые отправилась в школу (фото)
  • Погода в Украине в ближайшие несколько дней воцарится совершенно осенняя – температура воздуха начнет опускаться, а большинство областей накроет дождями и грозами
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