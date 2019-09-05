ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підсумки дня: 5 вересня

Новини » Інше    05.09.2019 - 18:15

Підсумки дня: 5 вересняКолаж РБК-Україна

Цемаха звільнили з-під варти, Путін зробив заяву щодо обміну та інші новини

  • Рішення щодо обміну полоненими між Росією та Україною буде оголошено спільно, воно очікується найближчим часом. Про це заявив президент Росії Володимир Путін
  • Київський апеляційний суд 5 вересня випустив з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха під особисте зобов'язання
  • У Києві, у четвер, 5 вересня, під час акції на підтримку закриття телеканалу NewsOne, співробітники правоохоронних органів затримали відомого блогера, журналіста, активіста і одного з творців партії "Демократична сокира" Юрія Гудименка (відео)
  • Президент України Володимир Зеленський пояснив ветування законопроектів про хімічну кастрацію педофілів, державну підтримку "Пласту" і про відповідальність за порушення під час закупівлі в оборонній сфері
  • Національний банк України (НБУ) може ввести в обіг монету номіналом 5 грн восени 2019 року
  • Володимир Зеленський пожартував над Андрієм Богданом на відкритті Вищого антикорупційного суду (ВАКС), який розпочав свою роботу 5 вересня. "Ти бачиш, пане Богдане? Ми не можемо переїхати. А люди за один місяць роблять ремонт" (відео)
  • Кейт Міддлтон давно не радувала шанувальників своїми стильними виходами. Нарешті їй випала така можливість. Цього року принцеса Шарлотта вперше пішла до школи (фото)
  • Погода в Україні в найближчі кілька днів запанує абсолютно осіння – температура повітря почне опускатися, а більшість областей накриє дощами і грозами
Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся