Підсумки дня: 5 вересня
Колаж РБК-Україна
Цемаха звільнили з-під варти, Путін зробив заяву щодо обміну та інші новини
- Рішення щодо обміну полоненими між Росією та Україною буде оголошено спільно, воно очікується найближчим часом. Про це заявив президент Росії Володимир Путін
- Київський апеляційний суд 5 вересня випустив з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха під особисте зобов'язання
- У Києві, у четвер, 5 вересня, під час акції на підтримку закриття телеканалу NewsOne, співробітники правоохоронних органів затримали відомого блогера, журналіста, активіста і одного з творців партії "Демократична сокира" Юрія Гудименка (відео)
- Президент України Володимир Зеленський пояснив ветування законопроектів про хімічну кастрацію педофілів, державну підтримку "Пласту" і про відповідальність за порушення під час закупівлі в оборонній сфері
- Національний банк України (НБУ) може ввести в обіг монету номіналом 5 грн восени 2019 року
- Володимир Зеленський пожартував над Андрієм Богданом на відкритті Вищого антикорупційного суду (ВАКС), який розпочав свою роботу 5 вересня. "Ти бачиш, пане Богдане? Ми не можемо переїхати. А люди за один місяць роблять ремонт" (відео)
- Кейт Міддлтон давно не радувала шанувальників своїми стильними виходами. Нарешті їй випала така можливість. Цього року принцеса Шарлотта вперше пішла до школи (фото)
- Погода в Україні в найближчі кілька днів запанує абсолютно осіння – температура повітря почне опускатися, а більшість областей накриє дощами і грозами