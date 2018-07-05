Итоги дня: 5 июля

Европейский союз сегодня, 5 июля, продлил на полгода экономические санкции против России. Об этом говорится в решении Совета Европы. Согласно решению Совета Европы, действие ограничений продлится до 31 января 2019 года. Экономические санкции подразумевают ограничение доступа к рынку Европейского союза для пяти российских государственных компаний и их дочерних структур, а также для трех российских энергетических компаний и трех оборонных структур.
Подконтрольный России Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и назначил штраф 10 тысяч рублей по второму уголовному делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания.. Защита Владимира Балуха намерена подавать апелляцию на это решение. Тем временем осужденный Балух эмоционально обратился к соотечественникам.
Европейский парламент сегодня, 5 июля, одобрил создание новой Европейской системы авторизации и информации о путешествиях ETIAS (Travel Information & Authorisation System). Граждане стран, которые не являются членами Европейского союза, должны получить разрешение перед поездкой в ЕС. В частности, новая система, которая стартует в 2021 году, позволит дополнительно проверять безвизовых туристов, а также лиц, которые могут представлять опасность.
Парламент отказался голосовать за вопрос обновления Центральной избирательной комиссии. Об этом объявил председатель Верховной рады Андрей Парубий. По словам Парубия, к нему обратились несколько глав фракций, которые сообщили, что не будут голосовать за новый состав ЦИК.
Пострадавших в результате отравления в Великобритании, в городе Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом заявила полиция Великобритании, информирует The Guardian. Пострадавшие - мужчина 45 лет по имени Чарли Роули и женщина 44 лет Даун Стерджесс были найдены в бессознательном состоянии. В случае доказательства вины Российской Федерации (РФ) в причастности к новому отравлению возле Солсбери, Великобритания готова ввести санкции против России.
Запрещенная в Украине российская поисковая система "Яндекс" выдавала в ответ на поисковые запросы содержимое файлов облачного сервиса Google Docs. Так оказались доступными файлы пользователей, которые не защищены настройками приватности. Отмечается, что некоторые из документов можно было даже редактировать, чем и воспользовались некоторые пользователи поисковика.
В сети показали знаковые фото Славянска, приуроченные к четвертой годовщине освобождения города от оккупантов. Соответствующие снимки опубликовал спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook. "С днем освобождения Славянска и Краматорска! Четыре года назад город, где началась война, после 85 дней оккупации был возвращен Украиной. Это фото с перекрестка в Семеновке, на въезде в город, где гремели ожесточенные бои. Боевики Гиркина здесь создали мощный укрепрайон", - написал он.