Итоги дня: 5 июля

Евросоюз продлил санкции против России



Европейский союз сегодня, 5 июля, продлил на полгода экономические санкции против России. Об этом говорится в решении Совета Европы. Согласно решению Совета Европы, действие ограничений продлится до 31 января 2019 года. Экономические санкции подразумевают ограничение доступа к рынку Европейского союза для пяти российских государственных компаний и их дочерних структур, а также для трех российских энергетических компаний и трех оборонных структур.



В оккупированном Крыму Балуха приговорили к 5 годам колонии



Подконтрольный России Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и назначил штраф 10 тысяч рублей по второму уголовному делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания.. Защита Владимира Балуха намерена подавать апелляцию на это решение. Тем временем осужденный Балух эмоционально обратился к соотечественникам.



Депутаты Европарламента утвердили новые правила въезда в Шенген



Европейский парламент сегодня, 5 июля, одобрил создание новой Европейской системы авторизации и информации о путешествиях ETIAS (Travel Information & Authorisation System). Граждане стран, которые не являются членами Европейского союза, должны получить разрешение перед поездкой в ​​ЕС. В частности, новая система, которая стартует в 2021 году, позволит дополнительно проверять безвизовых туристов, а также лиц, которые могут представлять опасность.



Рада отказалась голосовать за вопрос обновления ЦИК



Парламент отказался голосовать за вопрос обновления Центральной избирательной комиссии. Об этом объявил председатель Верховной рады Андрей Парубий. По словам Парубия, к нему обратились несколько глав фракций, которые сообщили, что не будут голосовать за новый состав ЦИК.



Причиной нового отравления возле Солсбери стал "Новичок"



Пострадавших в результате отравления в Великобритании, в городе Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом заявила полиция Великобритании, информирует The Guardian. Пострадавшие - мужчина 45 лет по имени Чарли Роули и женщина 44 лет Даун Стерджесс были найдены в бессознательном состоянии. В случае доказательства вины Российской Федерации (РФ) в причастности к новому отравлению возле Солсбери, Великобритания готова ввести санкции против России.



"Яндекс" обнародовал частную информацию пользователей Google Docs



Запрещенная в Украине российская поисковая система "Яндекс" выдавала в ответ на поисковые запросы содержимое файлов облачного сервиса Google Docs. Так оказались доступными файлы пользователей, которые не защищены настройками приватности. Отмечается, что некоторые из документов можно было даже редактировать, чем и воспользовались некоторые пользователи поисковика.



В сети показали знаковые фото Славянска в честь годовщины освобождения города



В сети показали знаковые фото Славянска, приуроченные к четвертой годовщине освобождения города от оккупантов. Соответствующие снимки опубликовал спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook. "С днем освобождения Славянска и Краматорска! Четыре года назад город, где началась война, после 85 дней оккупации был возвращен Украиной. Это фото с перекрестка в Семеновке, на въезде в город, где гремели ожесточенные бои. Боевики Гиркина здесь создали мощный укрепрайон", - написал он.