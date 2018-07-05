Підсумки дня: 5 липня

Євросоюз продовжив санкції проти Росії



Європейський союз сьогодні, 5 липня, продовжив на півроку економічні санкції проти Росії. Про це зазначається у рішенні Ради Європи. Згідно з рішенням Ради Європи, дія обмежень триватиме до 31 січня 2019 року. Економічні санкції передбачають обмеження доступу до ринку Європейського союзу для п'яти російських державних компаній та їх дочірніх структур, а також для трьох російських енергетичних компаній і трьох оборонних структур.



В окупованому Криму Балуха засудили до 5 років колонії

Підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і призначив штраф 10 тисяч рублів по другій кримінальній справі про дезорганізації роботи ізолятора тимчасового утримання. Захист Володимира Балуха має наміру подавати апеляцію на це рішення. Тим часом засуджений Балух емоційно звернувся до співвітчизників.



Депутати Європарламенту затвердили нові правила в'їзду в Шенген



Європейський парламент сьогодні, 5 липня, схвалив створення нової Європейської системи авторизації та інформації про подорожі ETIAS (Travel Information & Authorisation System). Громадяни країн, які не є членами Європейського союзу, повинні отримати дозвіл перед поїздкою в ЄС. Зокрема, нова система, яка стартує в 2021 році, дозволить додатково перевіряти безвізових туристів, а також осіб, які можуть представляти небезпеку.



Рада відмовилася голосувати за питання оновлення ЦВК



Парламент відмовився голосувати за питання оновлення Центральної виборчої комісії. Про це оголосив голова Верховної ради Андрій Парубій. За словами Парубія, до нього звернулися декілька голів фракцій, які повідомили, що не будуть голосувати за новий склад ЦВК.



Причиною нового отруєння біля Солсбері став "Новачок"



Постраждалих внаслідок отруєння у Великобританії, в місті Еймсбері, який знаходиться недалеко від Солсбері, були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Постраждалі - чоловік 45 років по імені Чарлі Роулі і жінка 44 років Даун Стерджесс були знайденi в непритомному стані. У разі доведення вини Російської Федерації (РФ) в причетності до нового отруєння біля Солсбері, Велика Британія готова ввести санкції проти Росії.

"Яндекс" оприлюднив приватну інформацію користувачів Google Docs



Заборонена в Україні російська пошукова система "Яндекс" видавала у відповідь на пошукові запити вміст файлів хмарного сервісу Google Docs. Так виявилися доступними файли користувачів, які не захищені налаштуваннями приватності. Зазначається, що деякі з документів можна було навіть редагувати, чим і скористалися деякі користувачі пошуковика.



В мережі показали знакові фото Слов'янська на честь річниці визволення міста



У мережі показали знакові фото Слов'янська, приурочені до четвертої річниці визволення міста від окупантів. Відповідні знімки опублікував спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко на своїй сторінці в Facebook. "З днем визволення Слов'янська та Краматорська! Чотири роки тому місто, де почалася війна, після 85 днів окупації був повернутий Україною. Це фото з перехрестя в Семенівці, на в'їзді в місто, де гриміли запеклі бої. Бойовики Гіркіна тут створили потужний укріпрайон", - написав він.