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Депутаты Европарламента утвердили новые правила въезда в Шенген

НовостиПолитика    05.07.2018 - 16:11
Иллюстративное фото (flickr.com/european_parliament)
Иллюстративное фото (flickr.com/european_parliament)

Европарламент одобрил создание новой Европейской системы авторизации и информации о путешествиях

Европейский парламент сегодня, 5 июля, одобрил создание новой Европейской системы авторизации и информации о путешествиях ETIAS (Travel Information & Authorisation System). Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Так, в сообщении указано, что граждане стран, которые не являются членами Европейского союза, должны получить разрешение перед поездкой в ​​ЕС. В частности, новая система, которая стартует в 2021 году, позволит дополнительно проверять безвизовых туристов, а также лиц, которые могут представлять опасность.

Заполняя анкету в системе, в ней необходимо будет указывать имя и фамилию, дату рождения, место жительства, номер паспорта и цель поездки. Также, подающему заявку на въезд в ЕС необходимо будет ответить на вопросы о наличии судимости, ранее полученных запретах на въезд в ЕС, депортации из зоны Шенгена. В Еврокомиссии уверяют, что процедура оформления онлайн-заявки будет занимать не более 10 минут. 

Указано, что авторизация для путешествий будет стоить 7 евро. При этом для путешественников в возрасте до 18 лет и лиц старше 70 лет эта услуга будет бесплатной. Авторизация будет действительна три года или до окончания срока проездного документа. Каждая заявка будет автоматически проверена во всех соответствующих базах данных.

Напомним, в мае послы стран ЕС согласовали с комитетом Европарламента проект запуска единой информационной системы авторизации путешествий ETIAS (EU Travel Information & Authorisation System). Такая база будет содержать все данные о гражданах 59 стран, имеющих право на безвизовый въезд в Евросоюз. 

Как писало РБК-Украина, это уже не первая попытка Еврокомиссии создать единую информационную базу путешественников. Впервые о подобной инициативе в ЕС заговорили еще в 2016 году. По информации DW, в процессе обсуждения работы ETIAS с различными ведомствами, первоначальные предложения были несколько изменены. В частности, изначально предполагалось, что сбор с путешествующих в ЕС при оформлении заявки составит пять евро, и заявка будет действительна в течение пяти лет. 

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Теги публикации: Европарламент, шенгенская зона  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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