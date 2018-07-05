Рада отказалась голосовать за вопрос обновления ЦИК

Парубий провел рейтинговое голосование

Парламент отказался голосовать за вопрос обновления Центральной избирательной комиссии. Об этом объявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Парубия, к нему обратились несколько глав фракций, которые сообщили, что не будут голосовать за новый состав ЦИК.

"Ко мне обратился ряд глав фракций с тем, что они не будут участвовать в голосовании сегодня, это ставит под большой риск формирование ЦИК. Если мы во время голосований и рассмотрения снимем старый состав ЦИК, а новый не изберут - это введет в юридический коллапс все украинское государство. Поэтому я хочу поставить на рейтинговое голосование вопрос о готовности вхождения в вопрос состава Центральной избирательной комиссии. Если не будет голосов - этот вопрос будет отставлен... Хотя глубоко убежден, что со старой ЦИК мы не можем входить в новые выборы. И это моя принципиальная позиция", - сказал глава Рады.

Однако во время рейтингового голосования вопрос ЦИК не нашел поддержки.

"189 - за. Мы видим, что голосов для того, чтобы мы могли рассматривать вопрос (обновления ЦИК, - ред.) нет. Таким образом, коллеги, мы не можем сейчас войти в рассмотрение данного вопроса", - подчеркнул спикер ВР.

Напомним, в Верховной раде Украины продолжаются консультации между руководителями фракций в вопросе по Центральной избирательной комиссии (ЦИК).