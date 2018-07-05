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Рада отказалась голосовать за вопрос обновления ЦИК

НовостиПолитика    05.07.2018 - 12:04
Фото: Андрей Парубий (УНИАН)
Фото: Андрей Парубий (УНИАН)

Парубий провел рейтинговое голосование

Парламент отказался голосовать за вопрос обновления Центральной избирательной комиссии. Об этом объявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Парубия, к нему обратились несколько глав фракций, которые сообщили, что не будут голосовать за новый состав ЦИК.

"Ко мне обратился ряд глав фракций с тем, что они не будут участвовать в голосовании сегодня, это ставит под большой риск формирование ЦИК. Если мы во время голосований и рассмотрения снимем старый состав ЦИК, а новый не изберут - это введет в юридический коллапс все украинское государство. Поэтому я хочу поставить на рейтинговое голосование вопрос о готовности вхождения в вопрос состава Центральной избирательной комиссии. Если не будет голосов - этот вопрос будет отставлен... Хотя глубоко убежден, что со старой ЦИК мы не можем входить в новые выборы. И это моя принципиальная позиция", - сказал глава Рады.

Однако во время рейтингового голосования вопрос ЦИК не нашел поддержки.

"189 - за. Мы видим, что голосов для того, чтобы мы могли рассматривать вопрос (обновления ЦИК, - ред.) нет. Таким образом, коллеги, мы не можем сейчас войти в рассмотрение данного вопроса", - подчеркнул спикер ВР.

Напомним, в Верховной раде Украины продолжаются консультации между руководителями фракций в вопросе по Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Теги публикации: Андрей Парубий, Центральная избирательная комиссия, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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