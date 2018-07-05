Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз сегодня на полгода продлил экономические санкции против России

Европейский союз сегодня, 5 июля, продлил на полгода экономические санкции против России. Об этом говорится в решении Совета Европы.

Согласно решению Совета Европы, действие ограничений продлится до 31 января 2019 года.

Отметим, что экономические санкции подразумевают ограничение доступа к рынку Европейского союза для пяти российских государственных компаний и их дочерних структур, а также для трех российских энергетических компаний и трех оборонных структур.

Также санкции запрещают этим компаниям экспортировать в страны Евросоюза вооружение и товары военного назначения и ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи нефти.

Санкциями также предусматриваются персональные санкции в отношении 155 граждан России и 38 компаний. В частности, физическим лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их счета в европейских банках заморожены.

Напомним, санкции против России поддерживают лидеры США и Евросоюза. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Европейский союз должен сохранять санкции в отношении России. Позиция Соединенных Штатов в вопросе антироссийских санкций остается прежней и Вашингтон все также выступает за их сохранение, заявил Болтон.

Кроме того, 18 июня министры иностранных дел стран Европейского союза решили продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым.