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В оккупированном Крыму Балуха приговорили к 5 годам колонии

НовостиОбщество    05.07.2018 - 11:40
Фото: Владимир Балух (crimeahrg.org)
Фото: Владимир Балух (crimeahrg.org)

Балуха "судили" по второму уголовному делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания

Подконтрольный России Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и назначил штраф 10 тысяч рублей (около 4 гривен, - ред.) по второму уголовному делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания. Об этом из зала суда сообщает "Крым.Реалии".

Как известно, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли в доме Балуха 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Тогда "суд" в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. гривен).

Отметим, что в оккупированном Крыму для Балуха просили еще 4 года колонии. 2 июля 2018 года в Крыму состоялось заседание "суда" по делу Балуха, на котором "прокурор" запросил для украинца 4 года колонии общего режима за "дезорганизацию работы Раздольненского изолятора временного содержания". 

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины будет работать с зарубежными партнерами Украины, чтобы те требовали от Кремля освобождения Балуха.

 

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Теги публикации: Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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