Защита Балуха обжалует решение суда о 5 годах колонии

Балуха обвиняют в "дезорганизации" работы изолятора временного содержания

Защита Владимира Балуха намерена подавать апелляцию на "решение" подконтрольного Раздольненского районного суда в Крыму о 5 годах колонии и штрафе по обвинению в "дезорганизации" работы изолятора временного содержания. Об этом заявила адвокат украинца Ольга Динзе, передает "112 Украина".

"Сторона защиты намерена подавать апелляцию, поскольку приговор является незаконным и необоснованным. Доводам стороны защиты не дана вообще никакая оценка", - сообщила она.

По словам Динзе, есть шансы снизить размер наказания, которое является необоснованным. Также она добавила, что в описательной части приговора есть явные противоречия.

Адвокат сообщила, что суд говорит, что "потерпевший" толкнул Балуха, после чего далее суд говорит о том, что доводы Балуха о том, что потерпевший нанес удар ему, не подтвердились. Она отметила, что потерпевший не отрицает, что он ударил Балуха в область спины, после чего Балух левой рукой, возможно, задел самого потерпевшего.

Кроме того, в ответ на вопрос, планируется ли обращение в международные суды, Динзе сказала, что этим вопросом будет заниматься крымская правозащитная группа, которая готовит документы для обращения в Европейский суд по правам человека.

Напомним, сегодня, 5 июля, "суд" Крыма приговорил украинского активиста Балуха к 5 годам колонии общего режима и назначил штраф 10 тысяч рублей (около 4 гривен, - ред.) по второму уголовному делу о "дезорганизации" работы изолятора временного содержания.