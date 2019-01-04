Итоги дня: 4 января

РФ готовит провокацию против Украины, - разведка

Иллюстративное фото (Tom Szczerbowski/Getty Images)

По данным главного управления разведки Министерства обороны Украины, спецслужбы России готовят очередную информационную провокацию против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны. Сообщается, что провокация будет направлена на оправдание РФ своих агрессивных действий в Азово-Черноморском регионе.

"Российская сторона готовится обвинить Украину в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым. Кроме того, для усиления последствий антиукраинской информационной кампании не исключено осуществления Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры, с последующим обвинением украинской стороны в причастности к их совершению", - сообщили в ГУР.

Варфоломей призвал патриархов признать автокефалию ПЦУ

Фото: Вселенский патриарх Варфоломей (patriarchate.org)

Вселенский патриарх Варфоломей в письме к православным патриархам и архиепископам призвал признать автокефалию украинской церкви. "Реализация всех (наших) усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены предоставить Томос об автокефалии и отпраздновать его с предстоятелем автокефальной православной церкви (Украины, - ред.)", - говорится в письме.

Патриарх призвал иерархов признать украинскую церковь. Он отметил, что "если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в Судный день".

Также обнародована программа получения томоса.

У России есть последний шанс начать выполнять договор о ракетах, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО имеет "много потенциальных путей" для ответа, если Россия будет продолжать нарушать условия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию DW.

"У Россия есть последний шанс", - отметил Столтенберг. Генсек Альянса подчеркнул, что если РФ не будет придерживаться условий договора о РСМД, то "есть много потенциальных путей, которыми НАТО может ответить".

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что приоритетными для НАТО вопросами являются отношения с Россией, конфликт в Украине, терроризм и кибератаки. Он отметил, что РФ является одной из причин необходимости увеличения военных расходов Альянса.

Украинки жестко ответили российскому пропагандисту в США (видео)

РБК-Украина

В США российский журналист задавал провокационные вопросы двум пенсионеркам украинского происхождения. При этом женщины не растерялись и поставили журналиста на место.

Российский журналист подошел к двум женщинам и спросил откуда они, поскольку услышал их акцент. Мужчина сразу заявил, что он из России. Тогда женщины заявили, что они не с России, а из Украины. "А вы Россия? Ну тогда до свидания", - сказала одна из женщин.

Мужчина спросил, почему они так сразу уходят и не хотят даже поговорить. На что женщина ответила, что РФ атакует Украину и не дает спокойно жить. Тогда российский журналист отметил, что это показывает украинское телевидение и им следует посмотреть российские каналы. В итоге журналисту все-таки удалось задать женщинам несколько вопросов.

Стало известно, как чиновники "отжигают" на корпоративах

Коллаж РБК-Украина

На днях в сети появилось видео с новогоднего корпоратива, на котором выступил с эмоциональным тостом глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля. На записи, которую быстро подхватили СМИ, главный "коп" столицы пожаловался коллегам и всем присутствующим на нехватку денег и сил. При этом он не стеснялся использовать нецензурную лексику.

Тем временем Styler решил вспомнить самые интересные и самые скандальные "отжиги" на корпоративах от других украинских чиновников и депутатов.