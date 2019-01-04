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У России есть последний шанс начать выполнять договор о ракетах, - Столтенберг

Новости » Политика    04.01.2019 - 16:25
У России есть последний шанс начать выполнять договор о ракетах, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек Альянса подчеркнул, что если РФ не будет придерживаться условий договора о РСМД, то "есть много потенциальных путей, которыми НАТО может ответить"

НАТО имеет "много потенциальных путей" для ответа, если Россия будет продолжать нарушать условия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию DW.

"У Россия есть последний шанс", - отметил Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что если РФ не будет придерживаться условий договора о РСМД, то "есть много потенциальных путей, которыми НАТО может ответить".

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что приоритетными для НАТО вопросами являются отношения с Россией, конфликт в Украине, терроризм и кибератаки. Он отметил, что РФ является одной из причин необходимости увеличения военных расходов Альянса.

Добавим, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против размещения новых ядерных ракет средней дальности в Европе.

Как известно, 4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.

Позже правительство Германии приветствовало решение Соединенных Штатов отложить выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и добавил, что теперь судьба договора зависит от России.

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