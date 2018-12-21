Столтенберг назвал Россию одной из главных угроз Альянсу

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг отметил, что РФ является одной из причин необходимости увеличения военных расходов Альянса

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что приоритетными для НАТО вопросами являются отношения с Россией, конфликт в Украине, терроризм и кибератаки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью бельгийскому телеканалу RTBF.

Столтенберг отметил, что РФ является одной из причин необходимости увеличения военных расходов Альянса.

"Основная задача для НАТО в том, чтобы приготовиться к серии вызовов и угроз одновременно. Мы не можем позволить себе роскоши выбирать между терроризмом, кибератаками или более напористой Россией. Мы должны ответить на все эти вызовы сразу", - сказал он.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что Украина еще не готова к членству в Североатлантическом альянсе. По словам Волкера, НАТО не готово достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины.

Отметим, в ходе обсуждения в Брюсселе на заседании комиссии Украина-НАТО 18 декабря выполнения Киевом годовой программы сотрудничества с альянсом послы НАТО заверили Украину в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности.

Также послы альянса похвалили Украину за прогресс в реформах. Украине дали понять, что в случае продолжения реформ страна может рассчитывать на продолжение сильной политической и практической поддержки НАТО.