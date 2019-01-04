Підсумки дня: 4 січня

РФ готує провокацію проти України, - розвідка

Ілюстративне фото (Tom Szczerbowski/Getty Images)

За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, спецслужби Росії готують чергову інформаційної провокацію проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР Міноборони.

Повідомляється, що провокація буде спрямована на виправдання РФ своїх агресивних дій в Азово-Чорноморському регіоні.

"Російська сторона готується звинуватити Україну у нібито підготовці терористичних актів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим. Крім того, для посилення наслідків антиукраїнської інформаційної кампанії не виключено здійснення Росією диверсій на власних об’єктах критичної інфраструктури, з подальшим звинуваченням української сторони у причетності до їх скоєння", - повідомили у ГУР.

Варфоломій закликав патріархів визнати автокефалію ПЦУ

Фото: Вселенський патріарх Варфоломій (patriarchate.org)

Вселенський патріарх Варфоломій у листі до православних патріархів та архієпископів закликав визнати автокефалію української церкви. "Реалізація всіх (наших) зусиль очікується 6 січня, в день Богоявлення, коли ми маємо намір надати томос про автокефалію й відсвяткувати його з предстоятелем автокефальної Православної церкви (України, - ред.)", - йдеться в листі.

Патріарх закликав ієрархів визнати українську церкву. Він відзначив, що "якщо ми вирішимо ігнорувати наших братів, які переживають моменти відчайдушної боротьби в Україні, ми не матимемо жодного виправдання в Судний день".

Також оприлюднена програма отримання томосу.

Росія має останній шанс почати виконувати договір про ракети, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО має "багато потенційних шляхів" для відповіді, якщо Росія продовжуватиме порушувати умови договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню DW.

"Росія має останній шанс", - зазначив Столтенберг. Генсек Альянсу підкреслив, що якщо РФ не дотримуватиметься умов ДРСМД, то "є багато потенційних шляхів, якими НАТО може відповісти".

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що пріоритетними для НАТО питаннями є відносини з Росією, конфлікт в Україні, тероризм і кібератаки. Він зазначив, що РФ є однією з причин необхідності збільшення військових витрат Альянсу.

Українки жорстко відповіли російському пропагандистові в США (відео)

РБК-Україна

У США російський журналіст ставив провокаційні запитання двом пенсіонеркам українського походження. При цьому жінки не розгубились і поставили журналіста на місце.

Російський журналіст підійшов до двом жінкам і запитав, звідки вони, оскільки почув їхній акцент. Чоловік одразу заявив, що він з Росії. Тоді жінки заявили, що вони не з Росії, а з України. "А ви Росія? Ну тоді до побачення", - сказала одна з жінок.

Чоловік запитав, чому вони так відразу йдуть і не хочуть навіть поговорити. На що жінка відповіла, що РФ атакує Україну і не дає спокійно жити.

Тоді російський журналіст зазначив, що це показує українське телебачення і їм слід подивитися російські канали. Врешті журналістові все ж вдалося поставити жінкам кілька питань.

Стало відомо, як чиновники "віджигають" на корпоративах

Колаж РБК-Україна

Днями у мережі з'явилося відео з новорічного корпоративу, на якому виступив із емоційним тостом глава патрульної поліції Києва Юрій Зозуля.

На записі, який швидко підхопили ЗМІ, головний "коп" столиці поскаржився колегам і усім присутнім на брак грошей і сил. При цьому він не соромився використовувати нецензурну лексику.

Тим часом Styler вирішив пригадати найцікавіші і найскандальніші "віджиги" на корпоративах від інших українських чиновників і депутатів.