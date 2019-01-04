РФ готовит провокацию против Украины, - разведка

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РФ планирует обвинить Украину в подготовке террористических актов на Донбассе и Крыму

По данным главного управления разведки Министерства обороны Украины, спецслужбы России готовят очередную информационную провокацию против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

Сообщается, что провокация будет направлена на оправдание РФ своих агрессивных действий в Азово-Черноморском регионе.

"Российская сторона готовится обвинить Украину в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым. Кроме того, для усиления последствий антиукраинской информационной кампании не исключено осуществления Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры, с последующим обвинением украинской стороны в причастности к их совершению", - сообщили в ГУР.

Напомним, в Мініформполітики зафиксировали развертывание российской информационной спецоперации, которая имела целью обвинить Украину в осуществлении химической атаки. Ранее сообщалось, что Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил о подготовке Россией химической атаки на оккупированном Донбассе.

РБК-Украина сообщало, что органы ФСБ продолжают оказывать давление на военнопленных украинских моряков, направляя к ним оперативников без присутствия адвокатов.