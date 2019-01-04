Варфоломей призвал патриархов признать автокефалию ПЦУ

Фото: Вселенский патриарх Варфоломей (patriarchate.org)

Вселенский патриарх Варфоломей в письме к православным патриархам и архиепископам призвал признать автокефалию украинской церкви

Вселенский патриарх Варфоломей призвал патриархов и архиепископов автокефальных православных церквей признать православную церковь Украины после предоставления Томоса об автокефалии. Об этом говорится в письме Варфоломея, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ortodoxia Info.

"Реализация всех (наших) усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены предоставить Томос об автокефалии и отпраздновать его с предстоятелем автокефальной православной церкви (Украины, - ред.)", - говорится в письме.

Патриарх призвал иерархов признать украинскую церковь. Он отметил, что "если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в Судный день".

Ранее сообщалось, что официальная делегация Украины во главе с президентом Петром Порошенко 5-6 января осуществит рабочий визит в Турецкую Республику.

Напомним, 15 декабря, Объединительный собор избрал митрополита Епифания (Думенко) предстоятелем Православной церкви Украины. Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины.

Вселенский патриархат поздравил Украину с успешным завершением Объединительного собора и основанием новой Православной автокефальной церкви и пригласил новоизбранного митрополита Епифания на совместное правление божественной литургией на Фанаре 6 января.