Обнародована программа получения томоса

Фото: Митрополит Епифаний, Петр Порошенко, Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Подписание томоса состоится 5 января, вручение - 6 января

Официальная делегация Украины во главе с президентом Петром Порошенко 5-6 января осуществит рабочий визит в Турецкую Республику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Как отметили в пресс-службе, программой визита на 5 января предусмотрена встреча председателя Верховной рады Андрея Парубия и президента Порошенко с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского патриархата и встреча с вселенским патриархом Варфоломеем.

Участники делегации примут участие в церемонии подписания томоса вселенским патриархом Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия. По завершению процедуры подписания томоса прозвучат заявления: вселенского патриарха Варфоломея, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Порошенко.

Согласно программе, 6 января члены украинской делегации примут участие в церемонии вручения томоса, божественной литургии (совместно вселенским патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), церемонии освящения воды в заливе "Золотой рог".

Члены делегации также посетят могилу украинского политического деятеля Мурского на Католическом кладбище, примут участие в церемонии освящения воды в Патриаршем храме Св.Георгия.

Напомним, 15 декабря, Объединительный собор избрал митрополита Епифания (Думенко) предстоятелем Православной церкви Украины. Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины.

Вселенский патриархат поздравил Украину с успешным завершением Объединительного собора и основанием новой Православной автокефальной церкви и пригласил новоизбранного митрополита Епифания на совместное правление божественной литургией на Фанаре 6 января.