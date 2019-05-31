31.05.2019 - 18:26
Итоги дня: 31 мая
Президент Украины Владимир Зеленский
утвердил новый состав Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) Подготовка встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не ведется. Для того чтобы встреча на высшем уровне состоялась,
необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Идея объявления в Украине
дефолта по внешним обязательствам опасна, ведь ситуация в стране сейчас не требует такого шага, заявили в Еврокомиссии Правительство Малайзии
требует убедительных доказательств того, что Россия несет ответственность за катастрофу рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, который был сбит над Донбасом Перед выборами в Раду партию "Европейская солидарность"
возглавил бывший президент Украины Петр Порошенко
Переговоры с Россией об окончании войны на Донбассе директор ООО "Квартал-95" Борис Шефир, который писал предвыборную программу и помогал составлять речи президенту Владимиру Зеленскому,
считает хорошей идеей
В Северной Корее казнили дипломатов из-за провала второго саммита с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в феврале 2019 года Священник РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата)
отказался причащать ребенка воина АТО, потому что девочку окрестили в Православной церкви Украины Погода в Украине на первых летних выходных будет очень нестабильная и местами
может спровоцировать у жителей страны ухудшение самочувствия
Читать все новости