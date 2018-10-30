В Киеве из-за ошибки программного обеспечения платежки за октябрь придут без субсидий, - КГГА

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Киевлянам предлагают уплатить налоги в полном объеме и получить субсидии за два месяца в ноябре

В Киеве в платежках за услуги ЖКХ, которые получат киевляне в ноябре, не будет отражено размера назначенной субсидии из-за некорректной работы программного обеспечения "Жилищные субсидии". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как сообщается, из-за некорректной работы программного обеспечения "Жилищные субсидии" и в связи с внесенными изменениями в порядок назначения жилищной субсидии, в платежках за услуги ЖКХ, которые получат киевляне в ноябре, не будет отражено размера назначенной субсидии.

В ведостве отмечают, что после устранения недостатка в квитанциях будет отражена сумма субсидии за два месяца: октябрь и ноябрь.

То есть, гражданам, которые за октябрь оплатят жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, будет произведен перерасчет с учетом суммы субсидии.

"Если субсидия за октябрь составила 300 грн, а за ноябрь – 350 грн, то в следующей платежке (за ноябрь) субсидия будет составлять 350 грн + 300 грн = 650 грн. Если по тем или иным причинам гражданин не смог оплатить коммунальные услуги за октябрь в полном объеме, ввиду чего возникла задолженность, это никак не повлияет на дальнейшее назначение субсидии", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает, что к осени 2019 года в Украине будет проведена 100-процентная монетизация субсидий.

Отметим, министр социальной политики Андрей Рева сообщил о том, что после полной монетизации "ни копейки из того, что человек сэкономил, не будет списываться в бюджет". По его словам, "все, что человек сэкономил, он будет иметь возможность снять со своей карточки, со своего счета и использовать так, как он считает нужным".