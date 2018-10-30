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Венгрия изменила название "уполномоченного по Закарпатью"

Новости » Политика    30.10.2018 - 12:12
Фото: Жолт Шемьен (flickr.com/kdnp)
Фото: Жолт Шемьен (flickr.com/kdnp)

Теперь в названии поста речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов

Венгрия изменила скандальное название должности правительственного "уполномоченного по Закарпатью". Об этом говорится в официальном издании Министерства юстиции Венгрии, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Mukachevo.net.

Указ из подписью вице-премьера Жолта Шемьена официально сменил должность Грежи на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы развития детских учебных заведений Карпатского бассейна".

Теперь в названии поста речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о договоренности с главой МИД Венгрии Петером Сиярто о переименовании "уполномоченного по Закарпатью".

Также заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявлял, что венгерская власть не выполнила договоренность об изменении скандального названия "уполномоченного министра по Закарпатью". После этого Климкин сообщал, что венгерская сторона в ближайшие дни изменит название "уполномоченного министра по Закарпатью".

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