Порошенко назначил главу Киевской ОГА

Фото: Александр Терещук (УНИАН)

Порошенко представил нового главу Киевской ОГА

Новым главой Киевской областной государственной администрации назначен Александр Терещук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Так, сегодня, 30 октября, Порошенко подписал указ об увольнении Александра Горгана с должности главы Киевской ОГА, а также указ о назначении Терещука на эту должность.

"Назначить Терещука Александра Дмитриевича председателем Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в соответствующем указе.

Как отмечается, сегодня Порошенко представил нового главу Киевской ОГА, отметив, что его главная задача будет заключаться в защите людей.

"Мы должны быть абсолютно открытыми к проблемам людей и не откладывать проблемы в "долгий ящик", а решать их", - сказал Порошенко представляя Терещука.

Отметим, Терещук является экс-начальником милиции Киева, также он был заместителем председателя Одесской ОГА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 28 октября 2016 Киевскую ОГА возглавлял Александр Горган. Вместе с тем, на прошлой неделе Горган объявил об отставке. Отметим, по информации НАПК, Горган задекларировал более 156 тыс. гривен дохода за 2017 год.