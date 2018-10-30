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В Италии число жертв непогоды выросло до 11 человек

Новости » Происшествия    30.10.2018 - 16:07
Фото: ливень в Италии (twitter.com/EVonHoccheim)
Фото: ливень в Италии (twitter.com/EVonHoccheim)

В некоторых городах страны парализовано движение транспорта и закрыты учебные заведения

Число жертв непогоды в Италии достигло 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету La Repubblica.

Агентство ANSA сообщает, что в шести областях страны действует "красный" уровень угрозы в связи со штормами, проливными дождями и оползнями. В частности, в списке областей, оказавшихся в наибольшей степени затронутыми непогодой, - Ломбардия, Венеция, Лигурия, Фриули-Венеция-Джулия, Абруццо и Трентино - Альто-Адидже.

Кроме того, в некоторых городах закрыты учебные заведения, а также парализовано транспортное движение. В Лигурии более 20 тыс. человек из-за непогоды остались без электричества, а аэропорт итальянской Генуи временно приостановил работу.

Также сообщается, что в области Трентино - Альто-Адидже 170 человек с выходных заблокированы в гостиницах на перевале Стельвио из-за сильнейшего снегопада. А в Неаполе перекрыт ряд улиц из-за опасности обрушения элементов фасада зданий.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв непогоды, которая накануне накрыла Италию, выросло до девяти, один человек считается пропавшим без вести. 

В результате наводнения пострадали десятки людей, в том числе - спасатели. Основной причиной травм людей является падение деревьев. Чрезвычайные службы получили около 3,5 тыс. сообщений от жителей об упавших или опасных деревьях. Также отмечалось, что Венеция фактически ушла под воду:  туристический город оказался на три четверти затопленным в результате серьезного подъема уровня воды.

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