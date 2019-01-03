Итоги дня: 3 января

Климкин объяснил решение ЦИК о закрытии избирательных участков на территории России

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил решение украинского Центризбиркома (ЦИК) относительно закрытия избирательных участков на территории Российской Федерации. Климкин подчеркнул, что РФ является страной-агрессором и проводить выборы на территории РФ опасно для избирателей.

"Проводить выборы на территории страны агрессора и оккупанта является априори очень проблематичным шагом. В случае же с Россией это было бы еще и крайне рискованно... Надо быть неизлечимо наивным, чтобы поверить, что ФСБ и другие российские институты не станут влиять на украинские выборы на своей собственной территории", - считает Климкин.

Он также добавил, что главным мотивом, который обуславливает закрытие участков в РФ, является безопасность.

Наливайченко и Садовой идут в президенты

Фото: Валентин Наливайченко (из открытых источников)

Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко официально заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "Справедливость".

Как сообщается, делегаты всеукраинского съезда партии "Общественно-политическое Движение Валентина Наливайченко "Справедливость" 3 января, единогласно проголосовали за кандидатуру своего лидера Валентина Наливайченко в качестве кандидата на следующих выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Тем временем политическая партия Объединение "Самопомич" на съезде в Киеве выдвинула кандидатом на президентских выборах мэра Львова Андрея Садового.

В центре Киева произошла трагедия. Разыскивается убийца (фото, видео)

Коллаж РБК-Украина

В ночь на 3 января в Киеве на Печерске убили мужчину. Инцидент случился около 22:30 по адресу улица Саперное поле, 12 территории ЖК "Французский квартал".

Как выяснилось, погибший был сотрудником президентской охраны. Убийцей 26-летнего киевлянина оказался боксер-тяжеловес. Сейчас он находится в активном розыске.

Солнечное затмение 6 января может кардинально изменить жизнь украинцев

Фото: pixabay.com

Начало Нового года - хороший период для начинаний и планирования, а предстоящее частичное солнечное затмение 6 января даст энергию для этого. Об этом сообщает известный украинский метафизик-парапсихолог Наталия Милагра.

Наталия утверждает, что в это время важно оставаться открытыми для новых возможностей, которые готовит Вселенная. По ее словам, затмение 6 января — первое в этом году - это портал, вход в коридор чреды затмений 2019 года. Изменения – главная тема предстоящего солнечного затмения, так что, самое время открыть свое сердце, разум и душу, чтобы увидеть положительные изменения. "Следующее Затмение наступит 21 января в Полнолуние. Оно будет невероятно мощное, поэтому было бы разумно использовать более мягкую энергию солнечного затмения, чтобы перезарядиться, мечтать о большем, стремиться к цели и думать о своем будущем", - сообщила парапсихолог.

На Украину обрушится серьезный циклон

Иллюстративное фото (pixabay)

Народный синоптик Наталка Диденко сообщает украинцам о приближающемся циклоне греческого происхождения на юго-востоке страны 4 января. Эксперт отмечает, что в Запорожье, в Крыму, а также в Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях стоит ожидать неблагоприятную синоптическую ситуацию. Вероятнее всего, будут сильные осадки и штормовой ветер.

"Снег, мокрый снег, где теплее - с дождем, порывы северо-восточного ветра до 15-22, местами - до 25 метров в секунду. Очень, очень осторожно!" - предупреждает синоптик.