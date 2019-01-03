Климкин объяснил решение ЦИК о закрытии избирательных участков на территории России

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин отметил, что проведение выборов на территории страны-агрессора опасно для избирателей

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил решение украинского Центризбиркома (ЦИК) относительно закрытия избирательных участков на территории Российской Федерации. Об этом он написал в своей колонке для "Украинской правды", сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД в Facebook.

Климкин подчеркнул, что РФ является страной-агрессором и проводить выборы на территории РФ опасно для избирателей.

"Проводить выборы на территории страны агрессора и оккупанта является априори очень проблематичным шагом. В случае же с Россией это было бы еще и крайне рискованно... Надо быть неизлечимо наивным, чтобы поверить, что ФСБ и другие российские институты не станут влиять на украинские выборы на своей собственной территории", - считает Климкин.

Он также добавил, что главным мотивом, который обуславливает закрытие участков в РФ, является безопасность.

"Мы не можем гарантировать, что в день выборов не будет устроено опасных провокаций. Пострадать могут и украинские избиратели, и наши сотрудники, и в конце концов сами здания дипучреждений. Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто примет участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании ЦИК 31 декабря 2018 года из перечня иностранных избирательных участков были удалены постоянные участки, которые ранее располагались в Российской Федерации.

Как писало РБК-Украина, 31 декабря в Украине стартовал избирательный процесс очередных выборов президента 2019.