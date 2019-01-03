Солнечное затмение 6 января может кардинально изменить жизнь украинцев

Фото: pixabay.com

Начало Нового года хороший период для начинаний и планирования, предстоящее частичное солнечное затмение 6 января даст энергию для этого

Важно в это время оставаться открытыми для новых возможностей, которые готовит Вселенная, утверждает известный украинский метафизик-парапсихолог Наталия Милагра. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Затмение 6 января — первое в этом году - это портал, вход в коридор чреды затмений 2019 года. Изменения – главная тема предстоящего солнечного затмения, так что, самое время открыть свое сердце, разум и душу, чтобы увидеть положительные изменения.

"Следующее Затмение наступит 21 января в Полнолуние. Оно будет невероятно мощное, поэтому было бы разумно использовать более мягкую энергию солнечного затмения, чтобы перезарядиться, мечтать о большем, стремиться к цели и думать о своем будущем", - сообщила Наталия.

Фото: pixabay.com

Поэтому стоит знать что принесет солнечное затмение 6 января. Во-первых, оно осветит вам новый путь и поможет раскрыть новую сюжетную линию в жизни, оно может привести в совершенно новом направлении, или же поможет вам на пути, по которому вы уже идете.

Фото: pixabay.com

Во-вторых, не торопитесь и не подгоняйте события. Невозможно пройти весь путь сразу и получить все сразу, это займет некоторое время, и нам нужно будет довериться Вселенной и принять сроки разворачивающихся событий.

В-третьих, попробуйте выйти из зоны комфорта, изменить свой распорядок дня и увидите, как солнечное затмение помогает привнести в вашу жизнь новые возможности.

Фото: pixabay.com

В-четвертых, затмение — хорошая возможность понять, какие цели являются для вас истинными, к чему стоит стремиться. Мы все проводим так много времени, беспокоясь о том, какова наша цель, но наша истинная цель - просто быть собой и следовать своей истине.

Энергетическая практика для осознанного входа в новый цикл жизни и медитация в солнечное затмение поможет наполниться той энергией, которая поможет проложить путь к вашим великим целям и желаниям сердца.

Напомним, что недавно мы писали о предостережениях астролога Наталии Милагры в день солнечного затмения. Чего стоит опасаться в этот непростой день.

Кроме того, вам будет интересно узнать свой финансовый гороскоп на январь, чтобы не упустить возможности разбогатеть.

А еще мы рассказывали что делать, если период новогодних и рождественских праздников вгоняет вас в депрессию и снижает жизненную энергию. Несколько простых способов почувствовать себя лучше.