Партия "Самопомич" выдвинула Садового кандидатом в президенты

Фото: Андрей Садовый (samopomich.ua)

Садовый впервые стал кандидатом в президенты

Политическая партия Объединение "Самопомич" на съезде в Киеве выдвинула мэра мэр Львова Андрея Садового кандидатом на президентских выборах, которые состоятся в Украине 31 марта 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Решение было принято единогласно.

После объявления результатов голосования Садовый заявил: "Я понимаю, что я иду на войну. Я иду служить ... Я готов отдать свою жизнь, потому что это наша Украина, у нас другой нет, и другого шанса не будет. Мы должны идти сейчас в наступление и побеждать ".

Как отметил во время съезда глава фракции "Самопомич" в Верховной раде Олег Березюк, партия впервые в своей истории выдвигает кандидата в президенты Украины.

Как писало РБК-Украина, 31 декабря в Украине стартовал избирательный процесс очередных выборов президента 2019.

Напомним, в октябре 2018 года мэр Львова Андрей Садовый объявил, что будет подавать свою кандидатуру на участие в выборах президента Украины.

Отметим, что Садовый впервые участвует в президентских выборах. Внеочередные выборы президента Украины прошли 25 мая 2014 года. Победителем уже в первом туре стал Петр Порошенко, за которого проголосовали 54,7% избирателей, Юлия Тимошенко набрала 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%, Ольга Богомолец - 1,91%, Петр Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитрий Ярош - 0,70%. Остальные кандидаты набрали менее 0,5% избирателей.