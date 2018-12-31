ЦИК ликвидировала зарубежные избирательные участки Украины в РФ

Фото: Председатель ЦИК Татьяна Слипачук (Гонтар Владимир / УНИАН)

Всего было ликвидировано 5 избирательных участков

Из перечня иностранных избирательных участков были удалены постоянные участки, которые ранее располагались в Российской Федерации. Соответствующее решение было принято Центральной избирательной комиссией на заседании 31 декабря, передает РБК-Украина.

31 декабря состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которой были внесены изменения в перечень избирательных участков, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 12 апреля 2012 года № 67.

Согласно приложения к постановлению, комиссия ликвидировала 5 избирательных участков Украины за рубежом.

"Ликвидировать избирательный участок № 900075, в связи с чем позицию по этому избирательному участку исключить; ликвидировать избирательный участок: № 900077, № 900078, № 900117, № 900118", - говорится в документе.

Отметим, что согласно постановлению от 12 апреля 2012 года соответствующие избирательные участки были расположены в России.

Кроме того, согласно приложении ЦИК изменила границы избирательных участков в Грузии, Казахстане и финляндии.

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