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ЦИК ликвидировала зарубежные избирательные участки Украины в РФ

Новости » Выборы 2019    31.12.2018 - 16:53
ЦИК ликвидировала зарубежные избирательные участки Украины в РФ
Фото: Председатель ЦИК Татьяна Слипачук (Гонтар Владимир / УНИАН)

Всего было ликвидировано 5 избирательных участков

Из перечня иностранных избирательных участков были удалены постоянные участки, которые ранее располагались в Российской Федерации. Соответствующее решение было принято Центральной избирательной комиссией на заседании 31 декабря, передает РБК-Украина.

31 декабря состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которой были внесены изменения в перечень избирательных участков, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 12 апреля 2012 года № 67.

Согласно приложения к постановлению, комиссия ликвидировала 5 избирательных участков Украины за рубежом.

"Ликвидировать избирательный участок № 900075, в связи с чем позицию по этому избирательному участку исключить; ликвидировать избирательный участок: № 900077, № 900078, № 900117, № 900118", - говорится в документе.

Отметим, что согласно постановлению от 12 апреля 2012 года соответствующие избирательные участки были расположены в России.

Кроме того, согласно приложении ЦИК изменила границы избирательных участков в Грузии, Казахстане и финляндии.

 
 
Напомним, сегодня, 31 декабря, в Украине начинается избирательный процесс очередных выборов президента 2019.

РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия утвердила разъяснение относительно применения некоторых положений закона Украины "О выборах Президента Украины" во время регистрации кандидатов на пост президента Украины на президентских выборах.

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Новости Украины Центральная избирательная комиссияРоссийская Федерацияизбирательный участок
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