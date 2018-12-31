ЦИК ликвидировала зарубежные избирательные участки Украины в РФ

Всего было ликвидировано 5 избирательных участков
Из перечня иностранных избирательных участков были удалены постоянные участки, которые ранее располагались в Российской Федерации. Соответствующее решение было принято Центральной избирательной комиссией на заседании 31 декабря, передает РБК-Украина.
31 декабря состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которой были внесены изменения в перечень избирательных участков, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 12 апреля 2012 года № 67.
Согласно приложения к постановлению, комиссия ликвидировала 5 избирательных участков Украины за рубежом.
"Ликвидировать избирательный участок № 900075, в связи с чем позицию по этому избирательному участку исключить; ликвидировать избирательный участок: № 900077, № 900078, № 900117, № 900118", - говорится в документе.
Отметим, что согласно постановлению от 12 апреля 2012 года соответствующие избирательные участки были расположены в России.
Кроме того, согласно приложении ЦИК изменила границы избирательных участков в Грузии, Казахстане и финляндии.
РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия утвердила разъяснение относительно применения некоторых положений закона Украины "О выборах Президента Украины" во время регистрации кандидатов на пост президента Украины на президентских выборах.