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Підсумки дня: 3 січня

Новини » Інше    03.01.2019 - 18:55

Клімкін пояснив рішення ЦВК щодо закриття виборчих дільниць на території Росії

Підсумки дня: 3 січняФото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Мінстр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив рішення українського Центрвиборчкому (ЦВК) щодо закриття виборчих дільниць на території Російської Федерації.  Клімкін наголосив, що РФ є країною-агресором і проводити вибори на території РФ небезпечно для виборців.

"Проводити вибори на території країни агресора і окупанта є апріорі дуже проблематичним кроком. У випадку ж із Росією це було б іще й украй ризиковано... Треба бути невиліковно наївним, аби повірити, що ФСБ та інші російські інституції не стануть впливати на українські вибори на своїй власній території", - вважає Клімкін.

Він також додав, що головним мотивом, який обумовлює закриття дільниць в РФ, є безпека.

 

Наливайченко та Садовий йдуть в президенти

Підсумки дня: 3 січняФото: Валентин Наливайченко (з відкритих джерел)

Екс-глава Служби безпеки України (СБУ) Валентин Наливайченко офіційно заявив, що буде брати участь у виборах президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії "Справедливість".

Як повідомляється, делегати всеукраїнського з'їзду партії "Суспільно-політичний Рух Валентина Наливайченка "Справедливість" 3 січня, одноголосно проголосували за кандидатуру свого лідера Валентина Наливайченка в якості кандидата на наступних виборах президента України, які відбудуться 31 березня.

Тим часом політична партія Об'єднання "Самопоміч" на з'їзді в Києві висунула кандидатом на президентських виборах мера Львова Андрія Садового.

 

В центрі Києва сталася трагедія. Розшукується вбивця (фото, відео)

Підсумки дня: 3 січняКолаж РБК-Україна

В ніч на 3 січня в Києві на Печерську вбили чоловіка. Інцидент стався близько 22:30 за адресою вулиця Саперне поле, 12 території ЖК "Французький квартал". 

Як виявилось, загиблий був співробітником президентської охорони. Вбивцею 26-річного киянина  виявився боксер-важковаговик.  Зараз він знаходиться в активному розшуку.

 

Сонячне затемнення 6 січня може кардинально змінити життя українців

Підсумки дня: 3 січняФото: pixabay.com

Початок Нового року - хороший період для починань і планування, а наступне часткове сонячне затемнення 6 січня дасть енергію для цього. Про це повідомляє відомий український метафізик-парапсихолог Наталія Милагра. 

Наталія стверджує. що в цей час важливо залишатися відкритими для нових можливостей, які готує Всесвіт. За її словами, затемнення 6 січня — перше в цьому році - це портал, вхід в коридор черги затемнень 2019 року. Зміни – головна тема майбутнього сонячного затемнення, так що, саме час відкрити своє серце, розум і душу, щоб побачити позитивні зміни. "Наступне Затемнення настане 21 січня на повний Місяць. Воно буде неймовірно потужне, тому було б розумно використовувати більш м'яку енергію сонячного затемнення, щоб перезарядитися, мріяти про більше, прагнути до мети і думати про своє майбутнє", - повідомила парапсихолог.

 

На Україну обрушиться серйозний циклон

Підсумки дня: 3 січняІлюстративне фото (pixabay)

Народний синоптик Наталка Діденко повідомляє українців про циклон грецького походження на південно-сході країни 4 січня.  Експерт наголосила, що  в Запоріжжі, в Криму, а також в Херсонській, Донецькій, Луганській і Харківській областях варто очікувати несприятливу синоптичну ситуацію. Найімовірніше, будуть сильні опади і штормовий вітер.

"Сніг, мокрий сніг, де тепліше - з дощем, пориви північно-східного вітру до 15-22, місцями - до 25 метрів в секунду. Дуже, дуже обережно!" - попереджає синоптик.

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