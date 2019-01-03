Наливайченко идет в президенты

Фото: Валентин Наливайченко (из открытых источников)

Кандидаты на пост главы государства могут регистрироваться в ЦИК с 31 декабря по 4 февраля 2019

Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко официально заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "Справедливость".

Как сообщается, делегаты всеукраинского съезда партии "Общественно-политическое Движение Валентина Наливайченко "Справедливость" 3 января, единогласно проголосовали за кандидатуру своего лидера Валентина Наливайченко в качестве кандидата на следующих выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

По словам бывшего главы СБУ, его первоочередные задачи на посту президента - "восстановление мира, уничтожение коррупции и возвращения страны на путь развития".

Кроме того, Наливайченко заявил о готовности сразу после своего избрания президентом запустить работу Антикоррупционного суда.

Отметим, 31 декабря в Украине стартовал избирательный процесс очередных выборов президента 2019.

В соответствии с законодательством, выборы 2019 состоятся в последнее воскресенье марта. За 90 дней до этой даты, а именно 31 декабря, Центральная избирательная комиссия официально объявила о начале избирательного процесса в стране.

Кандидаты на пост главы государства могут регистрироваться в ЦИК с 31 декабря по 4 февраля 2019 года. Выдвигаться на выборы в Украине имеют право граждане от 35 лет, в течение последних 10 лет проживающие на территории страны, владеющие государственным языком. Кандидат может идти на выборы самовыдвиженцем, либо представлять одну из политических партий.

Напомним, политическая партия Объединение "Самопомич" на съезде в Киеве выдвинула мэра мэр Львова Андрея Садового кандидатом на президентских выборах, которые состоятся в Украине 31 марта 2019 года.