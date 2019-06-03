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03.06.2019 - 18:47
Итоги дня: 3 июня
Президент Владимир Зеленский
вернул Леонида Кучму в контактную группу
. Теперь Кучма будет главой украинской стороны Трехсторонней контактной группы
Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов
прокомментировал видео об оккупации Буковины
Пресс-секретарем президента Владимира Зеленского стала
журналистка Юлия Мендель
. Перед назначением был проведен конкурс (фото)
Израиль
ударил ракетами по военному аэродрому
T4 в сирийской провинции Хомс
Прокуратура просит суд избрать подозреваемым в стрельбе по 5-летнему ребенку
меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
Генеральная прокуратура Украины
открыла дело на директора Государственного бюро расследований
Романа Трубу
Петр Порошенко ответил на заявление совладельца "Квартала 95" Бориса Шефира - бизнес-партнера президента Владимира Зеленского - относительно "языкового закона".
Ответ "взорвал" сеть (видео)
Вселенский Патриарх Варфоломей
прокомментировал конфликт между главой ПЦУ митрополитом Епифанием и почетным партиархом Филаретом
. В разговоре с украинскими журналистами в Стамбуле от подчеркнул, что "Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал"
В киевском метро
начнут появляться туалеты
. С 1 сентября 2019 года они будут предусматриваться при проектировании новых станций или проведении реконструкции старых станций
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В МОН рассказали, когда заработают новые правила Украинского правописания
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Зеленский вернул Саакашвили гражданство
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